«Еще обязательно соберемся»: Проскурякова показала Аллу Пугачеву в белоснежном платье в пол

Юлия Проскурякова уже почти 10 лет состоит в браке с Игорем Николаевым. Они давно дружат с Аллой Пугачевой и ее родными. 25 мая свой день рождения отмечает дочь Примадонны Кристина Орбакайте. С самого утра певица стала принимать поздравления. Звездная семья тоже ее поздравила. Жена Николаева опубликовала архивное фото, на котором позирует не только с именинницей, но и с ее мамой, а также с Мариной Юдашкиной, Олесей Судзиловской и Идой Достман.

В кадре Алла Борисовна предстала в белоснежном платье в пол. Кружевной наряд свободного кроя скрыл фигуру артистки. Она также сделала нюдовый макияж и выпрямила волосы. А сама Орбакайте позировала в джинсах прямого кроя и стилизованном белоснежном жакете. Фото было сделано во время одного из светских раутов.

«Дорогая, Кристиночка!!! С днем рождения и с премьерой песни тебя!!! Будь счастлива!!! Любим. P.s. Как жаль, что в условиях пандемии нельзя вот так собраться, обнять друг друга и отметить твой день рождения! Но все впереди и это фото напоминает нам, как было весело и хорошо! И мы еще обязательно соберемся и не раз!!!», — написала Проскурякова.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие присоединились к поздравлениям. «Юлечка, вы все красавицы, присоединяюсь к поздравлениям», «Какие красавицы», «Кристина очаровательна, но ее мама тут невозможно хороша», «Какая Алла Борисовна сногсшибательная», «Пугачева в таком роскошном платье», «Орбакайте, как всегда, прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.