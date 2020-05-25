«Какая хорошенькая!»: Асмус подобрала куртку из актуального денима под цвет глаз

В стильном образе актриса предстала в личном блоге.

Кристина Асмус примерила куртку из актуального денима и очаровала своих поклонников. Простой образ вызвал бурную реакцию в Сети.

Почитатели таланта актрисы обратили внимание, что ее динамичная одежда великолепно подчеркивает цвет ее глаз.

«Боже, как глаза заиграли!», «Голубоглазка», «Какая хорошенькая!» — написали фолловеры.

Кстати, на этом снимке совершенно не видно, что жена Гарика Харламова поправилась. Об этом девушка ранее жаловалась в передаче «Вечерний Ургант». По ее словам, она с трудом натянула на себя костюм, купленный до пандемии.

Напомним, ранее джинсовый look выбрала для себя Лариса Гузеева, которая примерила куртку-варенку с черными брюками и рыжими массивными ботинками, остающимися актуальными уже несколько сезонов подряд.