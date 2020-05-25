«Королева»: 64-летняя Лариса Долина блеснула стройными ногами в облегающих легинсах

64-летняя Лариса Долина великолепно выглядит, поражая своих поклонников стройностью и отличной физической формой. При этом звезда совсем не страдает заносчивостью.

Ее дочь Ангелина Миончинская опубликовала в личном блоге фотографию из личного архива, где певица предстает в необычном образе. Народная артистка примерила облегающие легинсы и молодежный свитшот с капюшоном, украшенный весьма оригинальной надписью: «Без комментариев». Кроссовки Лариса Александровна выбрала в тон одежде. Волосы певица распустила.

Судя по кадру, Долина занимается какими-то садовыми работами, а помогает ей в этом единственная внучка Саша. «Мама у меня – королева», — подписала кадр Миончинская.

Отметим, что 66-летняя Татьяна Веденеева тоже выбрала легинсы и кроссовки для своего повседневного образа, составив с ними стильную комбинацию с пальто. Об этом мы писали ранее.