Домашний стиль: Ольга Бузова похвасталась милой пижамкой с енотом

Звезда пожаловалась, что дома у нее холодно.

Ольга Бузова сразу после новогодних каникул переехала жить в свою новую квартиру. Известно, что располагается она в самом центре столицы и стоит около 120 миллионов.

На территории элитного комплекса есть детский сад, спортивный клуб, ресторан, супермаркет и прочие заведения для максимального удобства жителей. В самой же квартире есть даже терраса и место для принятия солнечных ванн. Однако конец весны выдался настолько холодным, что даже стены дорогой квартиры не могут спасти звезду от неприятных ощущений.

В личном блоге певица показала в чем вынуждена ходить дома, когда за окном дождь и вечные тучи. Это оказалась теплая, но очень милая пижамка с изображением мордашки енота. Ее она примерила с пушистыми тапочками и носочками.

Ранее мы писали о стиле Леры Кудрявцевой, которая ходит на работу в трендовых джинсах и кроссовках. В привычный для многих зрителей образ она переодевается специально перед съемками.