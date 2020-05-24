Лера Кудрявцева предстала в Останкино в джинсах-варенках и «кислотных» кроссовках

Лера Кудрявцева в кадре на НТВ или на сцене всегда выглядит потрясающе. Она часто примеряет вечерние туалеты, изысканные платья или классические костюмы. Трудно представить, но в обычной жизни ведущая любит обычный городской стиль.
Недавно звезду видели в Останкино в трендовых джинсах-варенках, которые она сочетала со свитшотом в тон. Рисунок кофты так же был нанесен неравномерно, практически копируя брюки.
Образ звезда дополнила дутым жилетом ярко-голубого цвета и кислотно-салатовыми кроссовками с оранжевыми шнурками. На Лере оказались и признаки последнего тренда весны – маска и медицинские перчатки.
Ранее мы писали о стиле Татьяны Веденеевой, которая отметилась на съемках нового шоу в сером пальто, легинсах и кроссовках.