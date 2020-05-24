Динамичный стиль: 66-летняя Веденеева появилась на съемках в облегающих легинсах

66-летняя Татьяна Веденеева отметилась в эфире нового телевизионного шоу «На дачу!» (Первый канал) в динамичном городском образе.

Ведущая продемонстрировала свой новый дом, в котором наводит порядок, обустраивает и доделывает некоторые детали. Перед камерами она предстала в сером пальто прямого кроя с врезными карманами и капюшоном. Верхнюю одежду она скомбинировала с черными легинсами и белыми кроссовками. В тон к обуви звезда подобрала пышный шарф.

Любопытно, что на руки звезда примерила медицинские перчатки, хотя находилась на территории собственного двора.

Ранее мы писали о молодежном образе Ларисы Гузеевой, которая появилась в другом выпуске шоу «На дачу!» в джинсовой куртке и рыжих массивных ботинках.