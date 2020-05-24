«Лайк» от папы: дочка Изаксон облачилась в джинсы с высокой талией и дутую куртку

Вместе с супругой Еленой композитор и певец Дмитрий Маликов воспитывает двоих общих детей — дочку Стешу и двухлетнего сына Марка. В свои 20 лет Стефания учится на факультете международной журналистики в МГИМО. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, студентами этого вуза стали и старшие наследники музыкального продюсера Яны Рудковской от бизнесмена Виктора Батурина: пасынок Андрей и сын Николай. Однако сейчас из-за введенного режима самоизоляции все занятия в высших учебных заведениях проходят в дистанционном формате.

Примечательно, что еще до карантина Дмитрий Маликов успел отпраздновать свой юбилей. В январе музыканту исполнилось 50 лет. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro композитор рассказал о том, что на своем празднике он хотел видеть только самым близких друзей. К слову, среди гостей были замечены олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков. В честь именинника на импровизированной сцене выступила и младшая сестра музыканта. Инна Маликова исполнила несколько песен из собственного репертуара.

В беседе с поклонниками композитор дал понять, что он очень гордится Стефанией. Девушка всегда старается брать пример со своего отца там, где речь заходит о доброте и честности. К слову, Дмитрий Маликов проявляет интерес к блогерству. Музыкант сам ведет личную страничке в Instagram. Певец не оставил без внимания один из свежих снимков дочери, поставив «лайк» под фото. Перед объективом фотокамеры Стефания предстала в джинсах с высокой талией и трендовой дутой куртке, отдав предпочтение повседневному стилю Casual.