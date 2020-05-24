На пике моды: жена Озчивита подчеркнула длину ног джинсовыми мини-шортами

33-летняя Фахрийе Эвджен за три года супружества с Бураком Озчивитом успела обзавестись наследником. Своего первенца — сына Карана — актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» родила в апреле 2018 года. Этой весной малышу исполнился годик. Примечательно, что знаменитость уже публиковала в Instagram снимки своего сынишки. У крохи такие же карие глаза как у звездных родителей. Кроме того, у крохи вьющиеся волосы. Своего наследника Эвджен называет маленьким принцем, а мужа — любовью всей жизни.

Примечательно, что с будущей супругой Бурак Озчивит познакомился на съемочной площадки сериала «Королек — птичка певчая». Актеру, как и Фахрийе Эвджен, досталась одна из главных ролей. Играя на площадке влюбленную пару, молодые люди не заметили, как их обоюдная симпатия переросла в более глубокое чувство.

В июле 2017 года Бурак сыграл пышную свадьбу со своей избранницей. На торжестве присутствовали только родные молодоженов и самые близкие друзья. С рождением наследника Эвджен сконцентрировалась на семье. Несмотря на то, что актриса стала меньше сниматься в кино, она принимает активное участие в рекламных компаниях.

Особое внимание знаменитость уделяет своему имиджу. К слову, в гардеробе возлюбленной актера из турецкого сериала «Великолепный век» нашлось место и для трендовых вещей. На одном из снимков Фахрийе позировала в модных джинсовых мини-шортах с завышенной талией. Образ актрисы дополнили белые кроссовки.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова говорила о том, что шорты из денима с высокой талией окажутся на пике популярности в этом сезоне. Стоит отметить, что подобранным нарядом Эвджен не только подчеркнула свою фигуру, но и сделала акцент на ногах.