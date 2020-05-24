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Актуальные образы: Эмма Малинина примерила модные джинсы-бойфренды, а Устинья — кожаные брюки

Возлюбленная народного артиста России Александра Малинина тщательно следит за своим имиджем.

Актуальные образы: Эмма Малинина примерила модные джинсы-бойфренды, а Устинья — кожаные брюки
Устинья Малинина с мамой Эммой (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_of)

58-летняя Эмма Малинина старается быть в курсе всех тенденций в мире моды. Так, следуя совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — возлюбленная эстрадного артиста обновила весенний гардероб удлиненным клетчатым жакетом. В эфире ток-шоу Эвелина Хромченко подметила, что эта вещь оправдает вложения. Кроме того, эксперт в сфере моды дала понять, что смокинговые пиджаки можно использовать не только для создания актуального дневного образа, но и вечернего.

Свой повседневный лук в стиле сasual супруга Александра Малинина дополнила принтованной футболкой и трендовыми джинсами-бойфрендами. О моде на этот предмет гардероба в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Особое внимание Эмма уделила аксессуарам, продумав образ вплоть до мелочей. Талию возлюбленная певца подчеркнула тонким ремешком. Кроме того, Малинина примерила бежевые полуботинки на шнуровке.

Дочка певца Александра Малинина с мамой Эммой
Устинья Малинина в кожаных брюках шоколадного оттенка дополнила образ синими балетками. А Эмма облачилась в джинсы-бойфренды. Фото: Stories, Instagram.com/ustinya_malinina_of

19-летняя дочка музыканта позировала в шоколадных кожаных брюках-тубах и синих балетках, перекликающихся по цветовой палитре с подобранной Устиньей сумочкой-клатч. Длинные белокурые локоны девушка оставила распущенными, придав волосам объем за счет легкой завивки.

В одном из интервью Устинья Малинина призналась, что у них с братом Фролом было беззаботное детство. Наследница певца дала понять, что они никогда и ни в чем не нуждались. Дочка Александра Николаевича уточнила, что очень благодарна родителям, которые работали на износ только ради того, чтобы обеспечить им достойное существование. К слову, младший сын эстрадного певца поступил в Мюнхенский университет кинематографии.

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