Актуальные образы: Эмма Малинина примерила модные джинсы-бойфренды, а Устинья — кожаные брюки

58-летняя Эмма Малинина старается быть в курсе всех тенденций в мире моды. Так, следуя совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — возлюбленная эстрадного артиста обновила весенний гардероб удлиненным клетчатым жакетом. В эфире ток-шоу Эвелина Хромченко подметила, что эта вещь оправдает вложения. Кроме того, эксперт в сфере моды дала понять, что смокинговые пиджаки можно использовать не только для создания актуального дневного образа, но и вечернего.

Свой повседневный лук в стиле сasual супруга Александра Малинина дополнила принтованной футболкой и трендовыми джинсами-бойфрендами. О моде на этот предмет гардероба в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Особое внимание Эмма уделила аксессуарам, продумав образ вплоть до мелочей. Талию возлюбленная певца подчеркнула тонким ремешком. Кроме того, Малинина примерила бежевые полуботинки на шнуровке.

19-летняя дочка музыканта позировала в шоколадных кожаных брюках-тубах и синих балетках, перекликающихся по цветовой палитре с подобранной Устиньей сумочкой-клатч. Длинные белокурые локоны девушка оставила распущенными, придав волосам объем за счет легкой завивки.

В одном из интервью Устинья Малинина призналась, что у них с братом Фролом было беззаботное детство. Наследница певца дала понять, что они никогда и ни в чем не нуждались. Дочка Александра Николаевича уточнила, что очень благодарна родителям, которые работали на износ только ради того, чтобы обеспечить им достойное существование. К слову, младший сын эстрадного певца поступил в Мюнхенский университет кинематографии.