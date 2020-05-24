«Джинсовка зачет»: Гузеева появилась на съемках в молодежном образе

На Первом канале состоялась премьера новой программы «На дачу!». 23 мая ведущей проекта выступила Наташа Барбье, а 24-го перед камерами предстанет Лариса Гузеева. Кадр со съемок передачи звезда показала в личном блоге.

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На фото она предстает в необычном для нее молодежном образе. Артистка примерила черный спортивный комплект, состоящий из свитшота и зауженных книзу брюк. Поверх она надела джинсовую куртку варенку. Отметим, что стилист Дмитрий Рогов в своем телепроекте на СТС «Рогов в городе» рассказывал, что подобный деним крайне актуален в этом сезоне.

Завершила свой динамичный образ звезда трендовыми рыжими ботинками, которые не теряют своей актуальными уже несколько сезонов подряд.

В таком виде в рамках шоу Лариса Гузеева встретилась с семьей, состоящей из 13 человек, изолировавшейся на собственной даче. Близкие из-за тесного общения стали испытывать психологически трудности, преодолеть их им поможет телеведущая.