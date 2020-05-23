«Вот это изгибы»: Кафельникова в шелковом платье и сверкающем корсете снялась в ванной

Алеся Кафельникова унаследовала красоту своей матери модели Марии Тишковой. Однако после развода родителей девушку воспитывал ее отец, известный теннисист Евгений Кафельников. Начав покорять подиумы и пройдя опыт неудачных отношений с рэпером Фараоном, девушка стала употреблять запрещенные вещества. Близкие поместили ее в рехаб. Лишь около года назад она вернулась к прежней жизни. Наследница спортсмена сменила круг общения и вновь стала заниматься модельной карьерой.

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В последнее время Алеся коротает дни дома. Она то и дело публикует пикантные кадры. Недавно девушка показала, как принимает ванну. А теперь там устроила соблазнительные танцы. Модель облачилась в шелковое платье кремового цвета и сверкающий молочный корсет. При этом она была без макияжа и укладки.

«Это должна была я стоять на Рэйве , но я танцую в ванной», — написала Кафельникова.

Она томно танцевала, демонстрируя все изгибы своего тела. Поклонники пришли в восторг от пластики и от образа. «Красивая кошка», «Платье огонь», «На Милу Йовович похожа», «Какой крутой корсет», «Вот это изгибы», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно в похожем корсете отметилась невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова. Девушка тоже является моделью и считает, что такая вещь должна быть у каждой женщины.

Напомним, что недавно Алеся стала встречаться с сыном известного бизнесмена, руководителя оборонного концерна «РТИ Системы». Владимир Новицкий подарил ей дорогой мотоцикл, на котором теперь рассекает дороги девушка.