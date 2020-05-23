«Невероятная»: Ани Лорак показала фигуру в джинсах скинни и рубашке оверсайз

Ани Лорак не перестает удивлять поклонников. певица в 41 год может дать фору даже профессиональным моделям. Она обладает стройной и подтянутой фигурой. После развода с турецким бизнесменом артистка похорошела, считают фанаты. Поэтому мало кто удивился, когда девушка закрутила роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. Правда вместе влюбленных уже давно не видели. Карантин артистка проводит со своей дочкой Софией.

Находясь дома Ани Лорак стала чаще публиковать видео. Она то демонстрирует фигуру в халате, то в облегающих лосинах. Для многих певица давно стала иконой стиля. Если на сцене она блистает в вечерних платьях, то в обычной жизни любит как джинсы так и уютные трикотажные костюмы. Недавно она примерила трендовую рубашку из денима. На новом видео артистка предстала в джинсах скинни и рубашке оверсайз черного цвета.

Наряд подчеркнул точеную фигуру звезды. А нюдовый макияж сделал ее природную красоту еще выразительнее. Ани Лорак обратилась к медикам с благодарностью за труд и заботу о людях в период пандемии. «Каролина, вы невероятная», «Наша дива», «Красавица», «Куколка», «Нереально приятная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что джинсы стали трендом этого сезона. В моду вошли фасоны широкого кроя и бойфренды. По словам Влада Лисовца, можно даже составлять образы в стиле тотал деним. Этим летом это как никогда актуально.