По-молодежному: Лера Кудрявцева в широких джинсах и пуховой жилетке пришла на работу

Лера Кудрявцева недавно отметила день рождения. Многие с трудом поверили, что знаменитой телеведущей исполнилось 49 лет. Она провела день в загородном доме на природе. именинница не стала готовить, а заказала блюда в ресторане. Маму, как и взрослого сына Жана, она позвала в гости. Близких блондинка побаловала камчатским крабом, мидиями и другими морепродуктами. А так как на карантине звезда поправилась, она предпочла надеть не платье и яркий спортивный костюм.

22 мая Лера отправилась в Останкино на съемки передачи «Звезды сошлись». Она чаще всего появляется в студии в элегантных платьях или ярких костюмах. На этот раз стилисты подготовили ей смокинг с белой рубашкой и веселым галстуком-бабочкой цвета фуксия. Туфли в тон завершили аутфит.

А вот после съемки Кудрявцеву ждал сюрприз коллеги и съемочная группа поздравили ее с прошедшим днем рождения. Они вручили ей подарки и воздушные шарики. Счастливая блондинка была рада такому вниманию. К слову, на работу она пришла в широких джинсах толстовке и пуховой жилетке голубого цвета. Ее образ дополнили неоновые кроссовки. В таком наряде телеведущая выглядела по-молодежному.

Напомним, что джинса стала хитом этого сезона Влад Лисовец рассказывал ранее, что этим летом можно облачаться в тотал деним. А вот сами джинсы в моде широкого фасона, а не скинни.