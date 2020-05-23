Обложилась Chanel: Рудковская снялась в лимонной толстовке и белоснежных брюках

Яна Рудковская третий месяц соблюдает самоизоляцию. Светская львица после поездки во Францию оказалась на карантине. Если первое время для нее было странным, сидение дома, то постепенно она вошла во вкус. Теперь жена Евгения Плющенко больше времени посвящает соцсетям. Она стала принимать участие в челленджах, а также научилась снимать забавные видео. Зачастую в ее роликах принимают участие муж и сын Саша.

А на днях Яна приняла участие в передаче Ксении Собчак, где блогеры высказались, что им не нравится в светской львице. Большинство не одобряют, что блондинка кичится богатством и выставляет напоказ изысканные завтраки, дорогие вещи и другие атрибуты светской жизни. Но Рудковская заявила, что много работает, чтобы тратить деньги на то, что ей хочется и всем нравиться она не стремится. А теперь она сняла видео, буквально обложив себя вещами Chanel.

Жена Плющенко лежала в гардеробной, облокотившись на сундук Louis Vuitton. Яна предстала в лимонной толстовке, белоснежных коротких брюках и вязаной шапке. Кеды с принтом дополнили образ. Блондинка сделала вид, что говорит по телефону. «Мне вчера звонили из Chanel, спрашивали не умерла ли? Я уже месяц не появляюсь», — произнесла светская львица. «Жива! Видео на злобу дня», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от шутки. Другие оценили вещи Chanel, которые лежали вокруг Рудковской: подушки, ковер для фитнеса, а также много миниатюрных сумок. «Такие таланты раскрываются во время пандемии!», «Модница», «Кроссы — огонь», «Какая крутая Шанельная», «Круто», «Это лучшая шутка», — прокомментировали пост подписчики.