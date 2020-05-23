«Счастливые»: Настя Каменских в белом силуэтном платье и жакете отметила годовщину с Потапом

Настя Каменских больше 10 лет выступала в дуэте с Потапом. Поклонники постоянно приписывали им роман. Однако Алексей Потапенко (настоящее имя артиста, — Прим. ред.) был женат. Но в 2014 году его брак распался. он продолжал постоянно находится с молодой и привлекательной напарницей, чем подогревал слухи о романтических отношениях. А в мае 2019 году влюбленные устроили тайную свадьбу под Киевом.

23 мая в свою первую годовщину Настя и Потап поздравили друг друга, а также поделились свадебными снимками. Певица заверила, что встретила настоящую любовь, а все остальное для нее неважно. По всей видимости, пара отметила это событие вдвоем без посторонних глаз. Они отмечали в домашней обстановке и день рождения певицы из-за пандемии коронавируса. Но это не помешало Каменских принарядиться.

Девушка облачилась в белоснежное силуэтное платье с глубоким декольте. Она подобрала жакет прямого тона в пол и объемный ободок. Во все белое облачился и Потап. Они устроили романтические танцы, поцелуи и объятия под новый хит артистки «Воспоминания». Потом они провели вечер вдвоем, наслаждаясь радостным событием. «Клевые! Позитивные! Влюбленные! Оставайтесь таким же», «Неужели в этом мире есть любовь… думала уже нет», «Красивые и счастливые», «Классные такие», — прокомментировали пост подписчики.

Поклонники думали, что в первый же год замужней жизни Настя захочет стать мамой, но она не спешит обзаводиться детьми. А у ее избранника есть сын Андрей от прошлых отношений.