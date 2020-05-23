Домашний кадр: Ирина Шейк в белоснежных шортах и толстовке подчеркнула загорелую кожу

Ирина Шейк уже два месяца находится в самоизоляции. Девушка живет в своей квартире на Манхэттене с дочкой Леей. До недавнего времени она почти не покидала дом. Но в мае модель несколько раз была замечена на улице. Она прогуливалась со своей наследницей. Так как была хорошая погода, звезда подиумов носила велосипедки, а ребенку позволяла бегать в легком платье. Но иногда девушка отдает малышку бывшему возлюбленному Брэдли Куперу, чтобы он тоже мог провести время с дочкой.

Благодаря карантину Шейк смогла больше времени уделять наследницы. Обычно ей помогает приглядывать за ребенком мама Ольга. Также она стала делится архивными фото из детства и чаще делать снимки дома. Гардеробная стала ее любимым местом для фотосессий. Накануне Ирина поделилась новым кадром. Она предстала в белоснежных облегающих шортах и толстовке. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу и длинные ноги, кажущиеся бесконечными.

Модель сидела на коврике с плюшевым Винни Пухом. По всей видимости, она отдыха на втором этаже в своих апартаментах. Там все выполнено в светлых тонах под дерево. Поклонники восхитились красотой девушки. Наследницы рядом с моделью замечено не было. Напомним, что во время карантина Ирина несколько раз прогуливалась с Вито Шнабелем. Это американский арт-дилер, который раньше встречался с Хайди Клум. Журналисты приписывают им роман. Даже мама модели успела познакомиться с импозантным мужчиной, но пока неизвестно, что связывает молодых людей.