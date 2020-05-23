«Какая красавица»: Ольга Бузова в изумрудном платье в пол с рукавами буфами пришла на работу

Ольга Бузова теперь радует поклонников яркими образами еще чаще. Даже на карантине телеведущая находит повод, чтобы надеть платье или пикантный наряд. Недавно звезда телестройки предстала в просвечивающей футболке. Долгое время поклонники подозревали, что у девушки увеличилась грудь, так как она якобы беременна, но месяц назад Ольга призналась, что просто поправилась в самоизоляции.

Бузова уже скоро отметит год отношений с блогером Давой. Девушка не может поверить своему счастью. Для избранника она готова идти на любые подвиги. Недавно телеведущая даже нарядилась в школьницу. Но для появления на работе она выбирает не менее женственные образы. Накануне Ольга появилась на съемках шоу «Бородина против Бузовой» в изумрудном шелком платье на запах. Наряд, напоминающий по фасону халат, с рукавами буфами и глубоким декольте, подчеркнул достоинства ее фигуры.

«Красивая! Это я вам только верхушку айсберга показала. А что там ниже, какое платье на мне сегодня — шикардос! Вот она я! такой образ у нас сегодня», — отметила девушка. «Я бываю такая разная. Днем в спортивном костюме снимать смешные ролики, а вечером вести ток-шоу в прекрасном платье», — добавила она.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие отметили, что ей идут утонченные и лаконичные вещи. «Шикарный цвет», «Какая красавица, изумрудный вам идет», «Оляяяяя!! Какое платье!!!! Вижу тебя домашней и уютной!», «Зеленый такой насыщенный, я тоже выбрала такой цвет профиля», «Отличный цвет халата, расслабляет глаза», — прокомментировали пост подписчики.