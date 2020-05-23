«Так солнечно!»: Канделаки вслед за Стриженовой облачилась в лимонный тренч и юбку плиссе

Тина Канделаки не скрывает, что в молодости сама себя красила и подбирала наряды. Грузинская журналистка обладает яркой внешностью, которую она всегда старалась подчеркивать. Теперь, когда ведущая передачи «Самый умный» может себе позволить любую одежду, она то и дело хвастается образами. Даже находясь на карантине, по ее словам, она наряжается для конференций. Это стало своего рода этикетом. А также телеведущая ходит гулять со своими собаками, где тоже может продемонстрировать интересные обновки.

С наступлением мая образы Тины стали еще более яркими. Недавно она показала, с чем носит косуху, а для работы облачалась в розовое платье и молочный жакет. А для очередной прогулки телеведущая примерила черную юбку плиссе, шелковую блузку и тренч лимонного цвета. Аутфит дополнили туфли на шпильке. Примечательно, что чуть ранее также отметилась в желтом тренче Екатерина Стриженова. Коллега Канделаки подобрала в тон наряду маску и даже зонт.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит телеведущая. «Лук бомба», «Так солнечно!», «Вы украшение», «Бесподобная красота», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Канделаки воспитала сына и дочку. Наследники звезды стали совсем взрослыми, но часто видятся с мамой. 20-летняя Мелания стала копией мамы. Поклонники не перестают восхищаться красотой девочки. К слову, она также унаследовала чувство стиля своей матери.