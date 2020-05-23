«Черный лебедь»: Рената Литвинова в черном платье из органзы блеснула пышным бюстом

Рената Литвинова коротает время в своей квартире в центре Москвы. Компанию ей составляет дочь Ульяна. Для актрисы карантин стал настоящим испытанием. Ей даже пришлось самой шить себе маски, так как она не смогла их купить. Также женщина нашла свой способ дезинфицировать все. Поклонники были удивлены, когда увидели звезду в домашнем наряде и без макияжа. Стоит отметить, что она поразила их своим моложавым видом.

Но за два месяца у Ренаты не раз появлялось желание принарядиться. Она заказывает новую одежду онлайн, а потом устраивает фотосессию. На днях актриса примерила шелковое платье с кружевом и пикантным разрезом до бедра. А теперь артистка облачилась в вечернее платье из органзы. Черный наряд с глубоким декольте и пышной юбкой она дополнила ниткой жемчуга и яркой алой помадой.

«Читаю сейчас личные дневники Теннисси Уильямса — он написал лучшие женские роли в своих пьесах — читаю его, как учителя — пишу именно такую пьесу, где много женских ролей», — поделилась звезда. Она также добавила, что фирменный онлайн магазин «дает возможность наряжаться под каждый образ».

Поклонники пришли в восторг от образа Ренаты. Многие одарили ее комплиментами. «Какая же вы великолепная женщина», «Чистейшей прелести чистейший образец…», «Невероятная. Черный лебедь», «Вся такая женщина до кончиков волос, хочется рассматривать каждую деталь», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Литвинова позировала со своим питомцев. Кошку она взяла с улицы и приручила.