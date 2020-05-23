«Кудрявый карапуз»: двухлетний внук Стриженовой в тельняшке и шортах отметился на прогулке

Екатерина Стриженова почти всю жизнь живет со своим супругом Александром. Они полюбили друг друга в юности и поженились, когда стали совершеннолетними. Теперь у них есть две дочери. Саша выросла и поступила в МГУ, а Анастасия обзавелась своей семьей. Девушка замужем за Петром Грищенко, которому родила сына Петра. Пара живет в Нью-Йорке, но часто приезжает в Россию, поэтому телеведущая любит проводить время с внуком.

Но на карантине Стриженова оказалась вдалеке от дочери и внука. Ей остается только смотреть на фото и видео, которые делает Анастасия. На новых кадрах мальчик был запечатлен во время прогулки. Двухлетний малыш бежал с игрушечной машинкой. Так как погода была солнечная, то родители облачили ребенка в тельняшку и шорты с камуфляжным принтом. Петр растет натуральным блондином с вьющимися локонами. Пухлый внук Стриженовой вызывает восторг у пользователей Сети.

Анастасия балует малыша домашней выпечкой и свежими фруктами. Поклонники одарили ребенка комплиментами. Многие считают, что он растет копией дедушки. «Кудрявый карапуз», «Сладкий малыш», «Прелесть просто», «Невозможно налюбоваться», — стали обсуждать пользователи Сети.

Напомним, что ранее Екатерина Стриженова хвасталась, что внук очень любит музыку. мальчик научился дудеть на трубе, чем будил всю семью. А потом ему дали поиграть на барабанной установке, от чего он пришел в восторг. Пока дочка заботиться о малыше, телеведущая даже на карантине посещает работу. Артистка, как известно, трудится телеведущей.