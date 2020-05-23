«Что за парень?»: Хилькевич удивила кардинальной сменой прически

Анна Хилькевич удивила кардинальной сменой прически. Аудитория привыкла видеть 33-летнюю актрису миловидной пепельной блондинкой с длинными волосами. Каково же было удивление подписчиков, когда с утра в ленте появился снимок Анны с каре-«шапочкой» шоколадного оттенка. Более того, брови Анны были выщипаны по форме «головастиков», что визуально портило естественную красоту девушки.

Сама Хилькевич позже пояснила – снимок она сделала во время перевоплощения на съемочной площадке «Универа». Подтверждает этот факт фотография на заднем плане, на которой появились все полюбившиеся герои – Антон, Яна и другие.

«Я до пластики. И до фильтров Снэпчата», — посмеялась над собой Анна.

Комментаторы не смогли пройти мимо увиденного. «Что за парень?», «Так больше не подстригайтесь!», «Хотим развидеть это», «Не узнала сначала», «Вам вообще не идет такая стрижка, извините», «Там даже усы пробиваются», — написали они.