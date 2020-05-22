«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Главное — аксессуары: Андреева в алых перчатках вышла на прогулку в брюках с лампасами

58-летняя телеведущая дополнила повседневный лук принтованной шапкой и молодежными кроссовками.

Главное — аксессуары: Андреева в алых перчатках вышла на прогулку в брюках с лампасами
Екатерина Андреева (Фото: Globallookpress.com)

Екатерина Андреева в Stories поделилась с поклонниками отчетными снимками. Телеведущая в условиях домашней изоляции провела уикенд на природе. Для прогулки знаменитость подобрала трендовое клетчатое пальто и актуальные облегающие брюки с лампасами. Особое внимание возлюбленная бизнесмена Душана Перовича уделила аксессуарам: Екатерина дополнила повседневный лук принтованной шапкой, алыми перчатками и молодежными кроссовками.

Телеведущая Екатерина Андреева
Екатерина Андреева провела уикенд на природе (Фото: Instagram.com/ekaterinaandreev)

За городом Екатерина обнаружила домик на дереве с импровизированной лестницей. Напомним, что у самой телеведущей есть уже взрослая дочка Наталья. Девушка окончила МГИМО, став юристом. В беседе с поклонниками Андреева рассказала о том, как ездила в Останкино на фоне пандемии. Знаменитости приходилось надевать одноразовые перчатки и прикрывать лицо защитной медицинской маской. По словам Екатерины, в такой экипировке ее не узнала бы и родная мама.

Телеведущая Екатерина Андреева
Телеведущая облачилась в облегающие брюки с лампасами и актуальное клетчатое пальто (Фото: Instagram.com/ekaterinaandreev)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб Екатерины Андреевой. Так, историк моды подметил, что телеведущая одевается «качественно и дорого». Соведущий Эвелины Хромченко посоветовал ровесницам Андреевой брать с нее пример там, где речь заходит об утонченности и элегантности. Историк моды отметил, что телеведущая избегает откровенных и вульгарных нарядов.

Тэги

Екатерина АндрееваЕкатерина Андреева последние новостиестественная красотаЗвездный стильзвезды на карантинекрасота вне возрастамода и стильНовости google
Loading...