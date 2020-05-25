Стилист о домашних нарядах звезд: «Рудковская так и осталась Снежинкой, а Собчак собралась на субботник»

Время карантина, порой, даже самых гламурных красавиц превращает в «распустех». Но – далеко не всех.

Мы решили подсмотреть – как одеваются в домашней обстановке звезды, сидящие на карантине, и попросить прокомментировать их образы модного стилиста Анну Бжедугову.

Мы спросили: насколько уместно одеваться дома так, как это делают знаменитости? Возможно, следует что-то изменить?

«Эвелине Бледанс можно было выбрать шорты и поудачнее»

— Я считаю, что многим отечественным звездам в стиле хорошо бы придерживаться правила: лучше меньше, да лучше. Особенно, когда речь идет о повседневных «карантинных» образах.

У некоторых барышень все же налицо излишества, которые портят достойные луки.

Рассмотрим, например, фото Эвелины Бледанс, которая продемонстрировала шикарную фигуру в простом комплекте из коротких джинсовых шорт и тельняшки. Комплект – на все времена, отлично подойдет любой стройной девушке и очень к лицу Эвелине.

Однако важно понимать, что это достаточно простой повседневный вариант и дополнять его лучше более изящными и дорогими (хотя бы визуально) украшениями, или уж вовсе обойтись без них.

Но Эвелина надела странный пластиковый браслет и серьги кислотно-зеленого цвета, чем окончательно удешевила образ.

Ну и шорты можно было выбрать поудачнее, уже порядком поднадоевшие свисающие карманы у таких моделей смотрятся немного нелепо.

Плащ для девочки-подростка

С этим у Эвелины беда, ведь и другой образ нашей героини для прогулки с сыном тоже выглядит спорно из-за парки с металлизированным эффектом. Опять же, на ней вещь, предназначенная скорее для девочки-подростка.

«Татьяна Брухунова примеряет киношный образ богатой вдовы»

Татьяна Брухунова не всегда радует своим вкусом. Почему она так упорно пытается выглядеть старше, даже при том, что заметно много усилий прилагает к своему образу, совсем непонятно.

Может быть, она это делает осознанно, чтобы гармонично смотреться рядом со своим 70-летним избранником? Каждый ее лук – продуманный и, скорее всего, дорогой, но по ощущениям – просто «бабкин чулан».

Взять хотя бы кимоно в цветах и с перьями – похоже, что Татьяна уже примеряет на себя киношный образ вдовы богатого человека, а странный головной убор и туфельки в стиле сороковых годов только усугубляют ситуацию.

«Нелепый детский вариант»

Желтое пальто с цветочной аппликацией смотрится ничем не лучше, совершенно нелепый детский вариант.

Другой вопрос – зачем Татьяна надела пакет на голову? Не изображает ли черепашку в загрязненных водах, призывая отказаться от пластиковых пакетов?

«Меховая шаль – как вишенка на торте!»

Тина Канделаки, похоже, решила провести свободное время на карантине, демонстрируя любимые наряды в своем Инстаграме прямо у себя во дворе.

Прекрасный способ отвлечься от ежедневной суеты и просто побыть женщиной, тем более, что Тине есть, чем похвастаться. Чего стоит одно только облегающее платье цвета фуксии!

Платье сногсшибательное и очень ей к лицу, а меховая шаль здесь как вишенка на торте! Образ смелый, но при этом элегантный, придраться совершенно не к чему.

Роковой образ с миниатюрным топом

Совсем раззадорившись, Тина также продемонстрировала роковой образ – хлопковый плащ, черный леггинсы и миниатюрный топ.

Многие обвинят Тину в излишней откровенности, я же не вижу в этом ничего дурного, она превосходно выглядит и имеет полное право демонстрировать свое подтянутое тело.

«Удачная многослойность»

Третий образ Тины тоже радует глаз удачной многослойностью. Верблюжьего цвета тренч она надела поверх джинсовой рубашки и рубашки бордового цвета.

Сумочка в цвет рубашки делает образ гармоничным, и в целом Тина выглядит современно и элегантно.

Подозреваю только, что в этом образе Тина действительно вышла за пределы своего двора, но, как бы там ни было, считаю ее образы лучшими в нашей сегодняшней подборке.

«Будто вышла на субботник»

Ксения Собчак выглядит довольно элегантно в классическом пальто в полоску. Возможно, образ немного скучный, но, по крайней мере, здесь нет почти ничего лишнего.

Заменила бы я только белые перчатки, они не подходят к этому комплекту и даже создают впечатление, будто Ксения вышла на субботник убирать детскую площадку, на которой сидит.

Ксении подходит «отвязный» молодежный стиль

Яркая толстовка, объемный бомбер, кроссовки – Ксения поражает контрастами и умеет быть разной. В этом ее несомненный плюс.

Как ни странно, в «отвязном» молодежном образе Ксения выглядит очень органично. Думаю, ей стоит развивать свой стиль с учетом этого факта.

Единственное, что я бы здесь поменяла – это штаны. «Треники» все же лучше носить дома. Сюда прекрасно бы подошли темно-синие джинсы из предыдущего образа.

Водянова – такая, как есть

Наталья Водянова в домашнем комплекте – простые белые штаны и майка. Для дома – идеальный вариант, комфортно и сдержанно.

В отличие от многих российских звезд, у которых «в крови» желание пускать пыль в глаза, Наталья все-таки демонстрирует абсолютно европейский подход и предстает в кадре именно такой, какая она есть в домашней обстановке.

При этом не упускает возможности сказать о чем-то важном – принт на футболке явно привязывает задуматься о состоянии экологии. В целом – похвально!

«Снежинка в детском саду»

К постоянным обвинениям Яны Рудковской в безвкусице сложно не присоединиться, глядя на эту фотографию. По всей видимости, Яне так и не досталась роль снежинки в детском саду и она по сей день упорно отстаивает свое право на минуту славы.

Иначе я объяснить выбор наряда просто не могу.

За столько лет активного вовлечения в модную индустрию, она так и не ушла дальше пышных платьев и бесконечных цветов.

Рудковская отличается удивительной способностью собирать гардероб из безвкусных вещей за десятки тысяч евро. Наверняка и платье, и жакет, и туфли обошлись ей в немыслимую сумму, но стоили ли они этого?

Все же элементарный вкус не купишь ни за какие деньги, но можно купить услуги профессионального стилиста, который не будет потакать пошлым предпочтениям Яны и привнесет в ее образ хоть каплю стиля.

Справка:

Анна Бжедугова – модный эксперт. Окончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в российской версии журнала Vogue, начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашённым редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

А какие домашние комплекты звезд понравились вам?