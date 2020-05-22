«Невесомая и воздушная»: дочь Маликова подчеркнула юность платьем с флористическим принтом

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала один из весенних образов дочери композитора и певца Дмитрия Маликова. В Instagram Стефания поделилась одним из понравившихся ей снимков. Перед объективом фотокамеры девушка предстала в принтованном белом шифоновом платье. Эксперт в сфере моды подметила, что наследница музыканта выбрала для локации цветущий сад, обыграв тем самым свой легкий и невесомый лук.

По словам стилиста, Стеша отдала предпочтение актуальному в этом сезоне флористическому принту в дополнении с таким модным элементом, как горошек. Трофимова похвалила дочку композитора за то, что она умело подчеркнула юность и элегантность, примерив абсолютно воздушное платье.

«Судя по этому образу, я бы назвала Стешу — девушка-цветок! Снимок получился по-настоящему теплым и весенним. В качестве локации наша героиня выбрала цветущий сад, представ во всей девичьей красе! Маликова выбрала белое платье с популярным флористическим принтом. Этот рисунок попал в топ-лист сезона весна/лето — 2020. Стефания умело подчеркнула юность и женственность одновременно. Дочка певца выглядит очень элегантно», — отметила Трофимова.

«Образ получился романтичным и нежным. На первый взгляд может показаться, что платье простое. У наряда лаконичный крой. Но это прочтение телесного с белым делает его интересным. Помимо цветочного принта мы видим также и горошек — как яркую деталь. В этом платье Стеша невесомая и воздушная! У нее много нарядов именно в такой стилистике», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.