Мамина модница: Лиза Галкина в трендовой джинсовой куртке зачитала рэп

В одном из интервью Максим Галкин рассказал о том, что именно Примадонна стала инициатором того, чтобы у них появились общие дети. По словам шоумена, разумеется, ему в голову приходила мысль, что нужно завести наследников. Но решающее слово осталось именно за певицей. Артистка сделала все для того, чтобы ее муж познал радость отцовства.

Новость о том, что у них родились двойняшки, супруги скрыли даже от друзей. О пополнении в звездном семействе знали только близкие: Кристина Орбакайте и ее муж. Позже Максим Галкин рассекретил появление Гарри и Лизы. И для многих это стало полной неожиданностью.

Говоря о своей возлюбленной, ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале уточнил, что считает Аллу Борисовну идеальной мамой. Именно у жены Максим научился тому, как нужно вести себя с детьми.

По словам шоумена, иногда у него возникает желание отругать или повысить голос на двойняшек, но Пугачева не позволяет ему этого делать. Так, Галкин подметил, что их с певицей дети растут абсолютно счастливыми и причиной тому тот факт, что при них никто и никогда не выяснял отношений.

В студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале Алла Пугачева не стала скрывать, что младшая дочка проявляет большой интерес к ее концертному гардеробу. Лизе нравится примерять мамины шляпки и другие аксессуары. Наследница певицы уже принимала участие в модных показах модельера Галины Юдашкиной, демонстрируя на подиуме наряды из новых детских коллекций.

На одной из фан-страничек дочери Максима Галкина в Instagram появился видеоролик с ее участием. Перед объективом камеры наследница Примадонны предстала в трендовой джинсовой куртке из «искусственно» состаренного денима. Ко всему прочему, малышка зачитала рэп, придумав событийные строки.