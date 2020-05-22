Все в тренде: жена Озчивита позировала в оливковом топе и актуальной плюшевой кофте

Вместе с 33-летней Фахрийе Эвджен актер из турецкого сериала «Великолепный век» воспитывает общего ребенка. В апреле 2019 года супруга Бурака Озчивита подарила ему первенца — сына Карана. Этой весной малышу исполнился годик.

На личной страничке микроблога знаменитость уже делилась снимками с наследником. Став мамой, Фахрийе сконцентрировалась на семье. Всем необходимым жену и сына обеспечивает Озчивит. После съемок в «Великолепном веке» актер стал получать роли и в других исторических проектах.

Примечательно, что с будущей супругой Бурак познакомился на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая». Со временем экранный роман актеров нашел свое отражение и в жизни.

Влюбленные долгое время скрывали свои чувства от поклонников. Однако в марте 2017 года Фахрийе получила от избранница предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием. Летом тоже года пара сыграла пышную свадьбу в Стамбуле. Гостями на торжестве стали самые близкие друзья молодоженов.

Эвджен не скрывает от верных почитателей, что очень привязана к мужу. Бурака девушка называет своей главной любовью, а сынишку — маленьким принцем и ее личной вселенной. Время от времени Фахрийе радует поклонников свежими снимками.

Так, в условиях самоизоляции, возлюбленная Озчивита провела уикенд на природе. Подбирая наряд в повседневном стиле Casual, актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» отдала предпочтение оливковому топу, актуальной бежевой плюшевой кофте на молнии и светло-зеленым льняным брюкам.