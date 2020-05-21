Акцент на силуэт: Высоцкая предстала в облегающем коктейльном платье и лодочках на шпильке

В одном из интервью 46-летняя Юлия Высоцкая призналась, что в ее гардеробе есть базовые вещи: водолазки, футболки, практичные джинсы, жакеты и объемные свитера в стиле оверсайз. Разумеется, особое внимание возлюбленная режиссера уделяет и вечерним туалетам.

Так, супруга 82-летнего Андрея Кончаловского считает, что у каждой девушки должно быть маленькое черное платье. По словам актрисы, она выступает против того утверждения, что дамы элегантного возраста должны отказаться от одежды «не по возрасту». Высоцкая заверила, что и после 60 лет женщины имеют полное право носить мини-платья, если им позволяет фигура.

Супруга Андрея Кончаловского уточнила, что ей сложно расставаться с любимыми вещами. Особенно с теми предметами гардероба, с которыми ее связывают теплые воспоминания. По этой причине Юлия крайне редко избавляется от старой одежды, предпочитая бережно относиться к вещам.

Говоря о красоте, Высоцкая подметила, что ее супругу нравятся «умытые лица». Поэтому телеведущая отдает предпочтение естественности. По словам актрисы, она часто советуется с мужем. Юлия доверяет мнению режиссера там, где речь заходит о моде. Если Андрей Кончаловский просит возлюбленную переодеться, она без каких-либо возражений меняет наряд.

На личной страничке Instagram Юлия Высоцкая поделилась памятным снимком, сделанным на одной из вечеринок еще до введения режима самоизоляция. Перед объективом фотокамеры актриса предстала в облегающем коктейльном платье, сделав акцент на силуэт. Примечательно, что супруга Андрея Кончаловского отдала предпочтение монохромному луку, дополнив образ зелеными туфлями-лодочками на шпильке.