«Очаровательная леди»: Рената Литвинова снялась в шелковом платье с пикантным разрезом

Рената Литвинова долго привыкала к карантину. Актриса живет в центре Москвы, поэтому озадачилась в марте, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Когда она не нашла масок, то сшила их сама. Знаменитость коротает время дома, а компанию ей составляет 18-летняя дочка Ульяна. В самоизоляции артистка порой позволяет себе расслабиться. Поклонникам довелось увидеть ее без макияжа и в домашней одежде. Режиссер делится со своей аудиторией разными настроениями, отражающимися и во внешнем облике.

Кстати, даже не выходя из дома, Литвинова делает покупки. И именно интересных вещей. Она время от времени хвастается обновками. А в мае, по всей видимости, актриса не усидела дома. Она поделилась новыми фото, на которых позирует на лужайке. Артистка предстала в шелковом черном платье с пикантным разрезом до бедра и кружевной оторочкой. Нитка жемчуга, алая помада и собранные в хвост волосы дополнили женственный образ.

«Гораздо лучше я ощущаю себя в моем воображаемом мире», — написала Рената.

Поклонники пришли в восторг от кадров. В свои 53 года не каждая женщина может похвастаться стройной фигурой. «Какое красиво платье», «Как органично — женщина и платье», «Настоящая сказочная бабочка», «Очаровательная леди», «Жрица в черном», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что дочка звезды растет настоящей красавицей. Ульяну часто сравнивают с мамой. Иногда Литвинова устраивает совместные фотосессии с наследницей. Даже стиль у мамы и дочки часто совпадает.