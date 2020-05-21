Редкая вольность: Кейт Миддлтон предстала в джинсах скинни и рубашке с декольте

Кейт Миддлтон давно стала любимицей британцев. Утонченные манеры, приветливая улыбка и проявление интереса даже к простым мелочам — все это расположило избранницу принца Уильяма к народу. Ко всему прочему, девушка крайне редко нарушает этикет или королевский протокол, что сложно было сказать о Меган Маркл, которая постоянно норовила все сделать по своему. Каждый раз герцогиня Кембриджская продумывает свой образ для появления на публике.

больше по теме Кейт Миддлтон решила собрать фотовыставку о стойких британцах во время пандемии Жители Альбиона начали присылать герцогине свои снимки.

Ранее стилисты поведали, что монаршие особы не могут ярко краситься, выбирать броские оттенки лака для ногтей, а наряды должны быть не короче длины миди или до колена, а также застегиваться на все пуговицы. Даже была придумана уловка, чтобы справиться с ветром. К юбкам и платьям герцогини пришивают маленькие гири, чтобы порыв ветра не мог поднять подол.

Однако на днях Миддлтон позволила себе редкую вольность. Она поделилась снимком, на котором помогает высаживать растения в RHS Back to Nature garden. При этом жена принца Уильяма предстала в джинсах скинни и хлопковой рубашке цвета хаки с декольте. Кроссовки и собранные в пучок волосы дополнили повседневный look. Некоторые британцы были удивлены тому, что Кэтрин оделась так нескромно, так как обычно не позволяет себе такого. Другие же сочли недопустимой расстегнутую рубашку герцогини.

А сама Миддлтон облагородила уголок в саду для своей семьи. Она сообщила, что в этом году ярмарка цветов в Челси пройдет в новом формате. Теперь мероприятие состоится на цифровой площадке из-за пандемии коронавируса.

«В 2019-м сад герцогини Back to Nature был создан, чтобы продемонстрировать преимущества мира природы для психического и физического здоровья и вдохновить детей и семьи на то, чтобы они наслаждались времяпрепровождением на открытом воздухе», — пояснила в посте герцогиня.