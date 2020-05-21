Редкая вольность: Кейт Миддлтон предстала в джинсах скинни и рубашке с декольте

Кейт Миддлтон давно стала любимицей британцев. Утонченные манеры, приветливая улыбка и проявление интереса даже к простым мелочам — все это расположило избранницу принца Уильяма к народу. Ко всему прочему, девушка крайне редко нарушает этикет или королевский протокол, что сложно было сказать о Меган Маркл, которая постоянно норовила все сделать по своему. Каждый раз герцогиня Кембриджская продумывает свой образ для появления на публике.
Ранее стилисты поведали, что монаршие особы не могут ярко краситься, выбирать броские оттенки лака для ногтей, а наряды должны быть не короче длины миди или до колена, а также застегиваться на все пуговицы. Даже была придумана уловка, чтобы справиться с ветром. К юбкам и платьям герцогини пришивают маленькие гири, чтобы порыв ветра не мог поднять подол.
Однако на днях Миддлтон позволила себе редкую вольность. Она поделилась снимком, на котором помогает высаживать растения в RHS Back to Nature garden. При этом жена принца Уильяма предстала в джинсах скинни и хлопковой рубашке цвета хаки с декольте. Кроссовки и собранные в пучок волосы дополнили повседневный look. Некоторые британцы были удивлены тому, что Кэтрин оделась так нескромно, так как обычно не позволяет себе такого. Другие же сочли недопустимой расстегнутую рубашку герцогини.
А сама Миддлтон облагородила уголок в саду для своей семьи. Она сообщила, что в этом году ярмарка цветов в Челси пройдет в новом формате. Теперь мероприятие состоится на цифровой площадке из-за пандемии коронавируса.
«В 2019-м сад герцогини Back to Nature был создан, чтобы продемонстрировать преимущества мира природы для психического и физического здоровья и вдохновить детей и семьи на то, чтобы они наслаждались времяпрепровождением на открытом воздухе», — пояснила в посте герцогиня.