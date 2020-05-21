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«Ноги – огонь!»: Рудковская подчеркнула фигуру силуэтным платьем с рюшами

Продюсер засветилась в Сети с очередным вайном.

«Ноги – огонь!»: Рудковская подчеркнула фигуру силуэтным платьем с рюшами
Яна Рудковская. Фото Global look press.

Яна Рудковская ворвалась в Сеть с очередным вайном. На сей раз продюсер вместе с супругом Евгением Плющенко исполнила энергичный танец под песню «Плачу над техно» от Cream Soda & «Хлеб». Компанию им составил сын Саша Плющенко.

Для номера Яна выбрала черное мини-платье, отороченное многочисленными рюшами по подолу. Рукава-фонарики наряда тоже обильно украшены ими. Отметим, что ранее порталу Teleprogramma.pro стилист Влад Лисовец рассказывал, что рюши в этом сезоне – на пике популярности.

Силуэтное платье звезды отлично подчеркивало ее стройность, а короткая длина позволяла увидеть стройные ноги Рудковской. Этот момент не остался незамеченным поклонниками супруги известного фигуриста.

«Фигура – бомба!», «Ноги – огонь!», «Как вам идет это платье!», «Яночка, красивая и веселая!» — можно увидеть в комментариях личного блога Яны.

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