Пресс на зависть: Кети Топурия устроила зажигательные танцы в кожаных шортах

Кети Топурия воспитывает дочку Оливию от первого брака. Она не скрывает, что хочет еще минимум двоих детей. После неудачного романа с рэпером Гуфом певица повстречала бизнесмена Льва Деньгова. С недавних пор влюбленные живут вместе. А так как артистка стала носить вещи свободного кроя, то ее стали подозревать в беременности. Даже в самоизоляции девушка предпочитает носить наряд, под которыми легко скрыть изменения в фигуре.

Так, накануне Кети предстала в белоснежном сарафане. Поклонники восхитились стройными ногами звезды, но многие вновь заподозрили, что она ждет ребенка. Все это время певица хранила молчание, но теперь она нашла способ, как развеять домыслы. Топурия облачилась в топ, жакет и кожаные шорты. В таком дерзком образе в стиле total black девушка устроила зажигательные танцы под новую песню «Остров».

Так она решила презентовать свой новый трек. Артистка двигалась в такт музыке. Солнцезащитные очки и массивные ботинки дополнили ее look. Поклонники пришли в восторг от видео. Одни одарили комплиментами красоту 33-летнюю Кети, а другие ее женственный наряд. «Ох, Кэти», «Нереальная красотка», «Шикарная! Мне кажется энергетика нереальная!», «Чертовски хороша», «Вот это женственность», «Фигура огонь», «Выглядишь кайфово и стильненько!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Кети ранее признавалась, что не сидит на диетах. Певица очень любит вкусно поесть, особенно хачапури. При этом она обладает стройной фигурой, чем удивляет поклонников.