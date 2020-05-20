«Просто шик!»: Ида Галич в платье-комбинации и молочном жакете с бахромой пришла к Урганту

Ида Галич — известный блогер. Она также была соведущей в таких передачах, как «Орел и решка», «Ревизорро». Теперь она ведет собственные передачи в Сети, а ее популярность неустанно растет. В феврале этого года девушка впервые стала мамой. Она родила своему супругу сына Леона. Выйти в свет девушка толком не успела. Вскоре после родов начался карантин, поэтому она коротает время дома, но накануне у нее появился шанс блеснуть на публике.

Галич впервые стала гостьей передачи «Вечерний Ургант». Ради такого случая девушка приоделась. Она не скрывает, что за три месяца не вернулась в форму, поэтому наряд подобрала свободного кроя. Блогер облачилась в шелковое платье-комбинацию и молочный длинный жакет с бахромой. Наряд «оживал», когда Ида двигалась. Жемчужный чокер и черные босоножки дополни вечерний look.

«Буду расчесывать платье от Александра Арутюнова», — пошутила девушка.

По традиции к Ивану Урганту звезды приходят в броских образах. Однако женственный наряд молодой мамы сразил многих ее поклонников. Галич получила десятки комплиментов.

«Какая красивая», «Просто шик!», «Ида, красотка! Платье очень идет!», «Какая прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Ида счастлива в браке, а появление ребенка раскрыло в ней еще больше доброты и позитива. Девушка обожает шутить сама над с тобой, чем еще больше располагает к себе людей.

Напомним, что передача «Вечерний Ургант» выходит на Первом канале по будням в 23:30.