«Мисс элегантность»: Брухунова выбрала стильное пальто-салоп, шляпу-федору и очки актуальной формы

31-летняя Татьяна Брухунова, молодая супруга сатирика Евгения Петросяна, снова выбрала для выхода в свет невероятно яркий аутфит. Девушка следит за последними модными тенденциями и продумывает, кажется, каждый свой образ перед тем, как показать себя. И в этот раз ей снова удалось восхитить большинство своих подписчиков в Instagram весенним ярким нарядом.

Татьяна Брухунова выбрала для образа актуальное в нынешнем весенне-летнем сезоне пальто-салоп – верхнюю одежду без рукавов, с прорезями для рук. Яркий фиолетовый оттенок пальто гармонично перекликается с букетом сирени в руках девушки. Любимица публики дополнила свой стильный образ шляпой-федорой, обвитой красной лентой, и солнечными очками актуальной формы «кошачий глаз» с леопардовым принтом на оправе.

Подписчики оценили образ свого кумира. Многие назвали его невероятно гармоничным.

«Татьяна как всегда шикарна! Фиолетовый точно ваш цвет», «Очень красиво! Сирень роскошна», «Вы как диснеевская принцесса», «Леди», «Такая яркая, весенняя», «Шикарный образ», «Вы просто супер!», «Какой стиль», «Прекрасный, романтичный образ. Элегантно, изысканно. Татьяна, у вас утонченный вкус!», «Мисс элегантность», — написали многие поклонники в комментариях под фото.

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На днях для выезда в город по делам Татьяна Брухунова выбрала противоположный этому яркому образу наряд. Она облачилась в монохромный look — серое пальто с меховым воротником и шляпу в тон. Аксессуар — маленькая сумочка — тоже был выдержан в сером цвете.