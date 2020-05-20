Утяшева показала несколько стильных аутфитов с джинсовыми шортами

В весенне-летнем сезоне в топе актуальных образов обязательно должны быть вещи из джинсовой ткани. Об этом рассказал Teleprogramma.pro стилист Влад Лисовец.

Сочетать стильный деним можно практически с чем угодно – с вещами из той же ткани, с классическими элементами, романтическими и даже рокерскими. Этот материал абсолютно универсален!

Ляйсан Утяшева показа в личном блоге несколько интересных образов, которые модницы могут взять на заметку. Она скомбинировала джинсовые шорты с курткой из аналогичной ткани, примерила их с облегающей яркой футболкой, а также со свободной и длинной. Неплохо смотрелся с ними и сочный джемпер цвета фуксии.

Ранее свои любимые луки показала Полина Гагарина, честно обнажив перед поклонниками свою гардеробную. В числе ее топовых вещей тоже есть шорты, правда белые спортивные. Их она носит со свитшотом того же оттенка.