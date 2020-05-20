Акцент на талии: Лорак в топе-бандо подчеркнула фигуру джинсовой мини-юбкой

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба на домашней изоляции осваивает TikTok. На личной страничке в Instagram украинская исполнительница поделилась отчетными кадрами. Так, перед объективом камеры 41-летняя Ани Лорак позировала в актуальном топе-бандо и джинсовой мини-юбке, отдав предпочтение молодежному луку. Выбирая наряд для съемки, певица подобрала те вещи, которые подчеркнули бы достоинства ее фигуры. В мини поп-дива сделала акцент на талии, продемонстрировав свой пресс на «карантинных» каникулах.

Напомним, что от бывшего супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу певица родила дочку Софию. Говоря о разводе с бывшим мужем, украинская исполнительница призналась, что сначала она серьезно поговорила с наследницей. Так, Ани объяснила малышке, почему они будут жить отдельно от отца. Это известие София восприняла спокойно, и как говорит поп-дива, абсолютно по-взрослому. Мурат и раньше мало времени уделял семье, занимаясь бизнесом. Примечательно, что Лорак не препятствует экс-возлюбленному видеться с дочерью. Он часто берет Софию к себе на каникулы. Певица прекрасно понимает, что ее ребенок нуждается как в матери, так и в отце.