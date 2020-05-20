«Классный look!»: Аксенова предстала в комбинезоне с открытой зоной декольте

30-летняя звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» Любовь Аксенова появилась в вечерней программе Урганта в стильном образе.
Актриса примерила монохромный образ, состоящий исключительно из черных элементов гардероба. Тем не менее, в целом look однозначно не выглядел банально. Звезда выбрала актуальный комбинезон с брюками-трубами и пышными рукавами, а также топ, открывающий зону декольте.
Тонкую талию Аксенова подчеркнула поясом с металлической пряжкой, а шею украсила лаконичной бархоткой в цвет одежде. На ноги актриса подобрала блестящие босоножки.
«Какой классный look!», «Какая вы стильная, я все время вами любуюсь, в фильме и в жизни вы очень сексуальная и красивая, у вас вкус в одежде просто», «Боже, какая вы красивая!» — восхитились поклонники ее образом.