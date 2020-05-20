Все повседневно: падчерица Крутого облачилась в неоново-лимонную футболку и трико

34-летняя Виктория уже давно обосновала в Штатах.

Ранее общаясь с верными почитателями, Виктория Крутая призывала их придерживаться правил домашней изоляции. Падчерица именитого композитора и музыканта не скрывает, что и сама соблюдает социальную дистанцию. Если девушка и выходит на прогулки, то выбирает исключительно пустынные пляжи.

«Мы сидим дома в основном, но после обеда идем гулять. Нашли классное местечко на травке, где нас никто не трогает», — уточнила Виктория.

К своим 34 годам старшая дочка Ольги Крутой успела обзавестись собственной семьей. В 2014-м светская львица вышла замуж за ресторатора Давида Берковича. А спустя год, Вика впервые стала мамой. Она подарила своему возлюбленному первенца — дочку Деми-Роуз. Малышка появилась на свет в 2015 году.

Примечательно, что Игорь Яковлевич не только дал падчерице свою фамилию, музыкант всегда относился к ней, как к родному ребенку. В браке с Ольгой у композитора появилась младшая дочка Саша. В июле девочке исполнится семнадцать лет. Наследницей Крутой обзавелся, когда ему самому было уже 48 лет.

На прогулку с пятилетней дочкой Виктория отправилась в практичном трико и трендовой футболке неоново-лимонного оттенка. Образ падчерицы композитора дополнили молодежные кроссовки. Примечательно, что девушка отдала предпочтение повседневному стилю Casual.