Туктамышева рассказала, как создаются костюмы для выступлений фигуристок

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в Instagram рассказала, как дизайнеры создают костюмы для выступлений. Как она отметила, все начинается с эскиза. Дизайнер первым делом приезжает на каток и слушает музыку к программе. Он смотрит, как фигуристка смотрится в новом образе. Только после этого рисуется эскиз.

После этого, по словам фигуристки, начинаются тренировки уже в готовом платье. Любая спортсменка должна привыкнуть созданному наряду. При этом она призналась, что времени откорректировать и внести изменения в платья уже не остается.

Звезда опубликовала серию снимков, на которых она в разных нарядах. Также она попросила своих подписчиков сделать предположение, сколько могут стоить такие платья.

Многие эксперты считают, что лучшие годы для Туктамышевой на льду остались позади. Ей советуют завершать карьеру. Впрочем, сама звезда планирует выступать дальше и побороться за путевку на Олимпиаду 2022 года.