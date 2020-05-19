«Ноги длиннющие»: Ани Лорак облачилась в рубашку из денима и джинсы скинни

Ани Лорак в 41 год может дать фору даже топ-моделям. Певица обладает эффектной внешностью и спортивной фигурой. На сцене она чаще всего блистает в откровенных вечерних платьях, а вот в обычной жизни любит выглядеть женственно и уютно. Как и многие другие звезды, девушка уже второй месяц находится в самоизоляции. Она покидает дом только в крайних случаях. Похоже, что на днях артистка насладилась теплыми лучами солнца во время прогулки у дома.

На новых фото Лорак предстала в черных джинсах скинни, которые подчеркнули ее стройные ноги, а также в укороченной рубашке из денима. Босоножки на шпильке и бейсболка дополнили весенний аутфит в молодежном стиле. Певица, как обычно, выпрямила волосы и сделала нюдовый макияж. Поклонникам редко удается увидеть Каролину ( настоящее имя певицы. — Прим. ред.) не на сцене, поэтому они пришли в восторг от ее наряда.

«Как всегда, прекрасна. Красавица!», «Ноги длиннющие», «Очень стильная», «Улыбайтесь всегда», «Ну какая фигура», «Замечательна со всех ракурсов», «Вы красавица и прекрасны на всех фото и всегда!» — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что джинсовые рубашки на пике популярности в этом сезоне, об этом говорил Влад Лисовец. Виктория Боня ранее отметилась в наряде из денима. Она даже выпустила линию джинсовых курток оверсайз.

Напомним, что после развода с турецким бизнесменом Лорак закрутила роман с молодым сауд-продюсером Егором Глебом. Однако уже длительное время их не видели вместе. О личной жизни звезда предпочитает не говорить. Не исключено, что принарядилась артистка для свидания или прогулки со своей дочерью Софией.