«Само совершенство»: Альбина Джанабаева разбавила белоснежный костюм водолазкой в горошек

Альбина Джанабаева является одной из самых скрытных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Свой роман с Валерием Меладзе она долго скрывала. Теперь супруги время от времени выходят вместе в свет. 41-летняя артистка обладает точеной фигурой и притягательными чертами лица, поэтому неудивительно, что грузинский певец был очарован девушкой, когда еще состоял в браке с первой женой. Поклонники и сейчас следят за образами бывшей солистки группы «ВИА Гра».

Вот уже больше месяца Джанабаева коротает дни дома с мужем. Она стала больше готовить, а также уделять много времени детям. Платья заменили спортивные костюмы и пижамы. Однако на новом фото певица предстала в элегантном молочном костюме. Брюки дудочки и жакет подчеркнули ее фигуру. Монохромный образ Альбина разбавила водолазкой в горошек. Босоножки завершили элегантный образ.

«Потеряли меня?! А я максимально в реальной жизни! Слишком много стало в Сети пустой информации, размышлений — не хочется засорять пространство и голову! Хочется просто радостно встречать каждый день!» — поделилась артистка.

Поклонники восхитились ее нарядом. Многие одарили звезду комплиментами. «Какая элегантность. Само совершенство», «Идеальная, как всегда», «Красотка», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее look селебрити-стилист Лина Дембикова.

«Ну, в принципе, приятный симпатичный look. Красивый белоснежный костюм — это наверное всегда 100-процентный вариант, чтобы и в пир, и мир выглядеть благородно. Но другой вопрос, мне не понятно решение: добавить водолазку и босоножки в цвет. Логичное решение с точки зрения цветовой комбинаторики, но с точки зрения того, что верх становится очень закрытым и утепленным, а ноги получаются голыми — это нелогичное решение. Надо любо низ добивать лодочками, либо оголять верх и не делать высокий ворот. Плюс, странная комбинация украшений, сережек с этой водолазкой, на которой есть горошек. Во-первых, это странно смотрится по стилевой комбинации. Во-вторых, этот молочно-кремовый оттенок водолазки сильно бьется с самим кипельно-белым оттенком жакета. В целом, она просто красивая девушка, поэтому все вместе смотрится красиво, лаконично и так далее, но со стилистической точки зрения есть некий дисбаланс и некие стилистические ошибки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности «имиджеолог». Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.