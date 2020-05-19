52-летняя Валерия подчеркнула «фарфоровую» кожу юбкой плиссе и блузкой персикового цвета

Валерия в этом году отметила день рождения дома, как и ее муж Иосиф Пригожин. Певица соблюдает самоизоляцию, поэтому готовит только для возлюбленного. Теперь она балует мужа разными вкусностями. При этом 52-летняя артистка по-прежнему остается тростинкой. Время от времени она все же занимается спортом, чтобы не потерять форму к лету. А так как выгуливать наряды пока возможности нет, их приходится показывать лишь на фото.

Накануне Валерия отметилась на фото с дизайнером Эммой Салимовой. Она поздравила ее с днем рождения. Кадр, по всей видимости, был сделан на одном из светских мероприятий. «Именинница блистала в сиреневом платье с многослойной юбкой, а супруга Пригожина создала монохромный образ в персиковых тонах. На ней была кружевная блузка и шелковая юбка плиссе. С плеча певицы свисала белая сумочка Chanel.

«Две тростиночки и почти ровесницы», «Девочки, вы прекрасны», «Модницы» — прокомментировали фото подписчики. А для портала Teleprogramma оценила ее образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Мы видим роскошь кружева, нежнейший цветовой оттенок, юбка плиссе в более насыщенном оттенке, нежели кружева. Относительно романтичного элегантного верха у нас абсолютно лаконичный низ в юбке плиссе. Обычно я не люблю, когда аксессуарная группа включена в активный тип ткани, как в кружево, а тут серьги, которые выбрала Валерия, абсолютно не помеха образу. Они настолько гармонируют с сумкой Chanel в таком же цвете, как и сами серьги. Если бы не было игривых сережек, сам образ был бы более классическим, красивым, но скучноватым с точки зрения стиля. Нотка белого цвета в минимуме у лица и в сумочке подчеркнуло изящество события, на котором находилась певица. Валерия в последнее время балует нас своими роскошными, красивыми и в то же время элегантными образами. Цвет очень красивый у этого ансамбля, подчеркивает фарфоровую кожу и блонд в волосах», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.