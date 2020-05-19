«Проказница»: Бузова воплотила жаркие фантазии Манукяна, переодевшись в школьницу

Ольга Бузова воплотила самые жаркие фантазии мужского населения и возлюбленного Давида Манукяна, переодевшись в школьницу. Новым кокетливым образом телеведущая похвасталась на личной странице в Instagram. Ольга щеголяла по съемочной площадке «Дома-2» в традиционном для советских учащихся коричневом сарафане, который лишний раз подчеркивал ее стройную фигуру. Поверх наряда Ольга надела кружевной белый фартук, а довершили образ эффектные белые чулки на накаченных длинных ногах.

Довершила наряд Ольга романтичной цитатой из трека Басты.

«Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой … в мой класс она зашла — и сразу понял я …», — написала она.

Мужчины, видимо, вспомнившие свои выпускные и учебу в старших классах, не смогли пройти мимо увиденного. «Проказница», «О май гад, ну нельзя же так!», «Оля, остановись!», «Свела с ума», «Крошка, в каком классе учишься? Дай ранец потаскать?», — писали они. Некоторые, впрочем, в выражениях не стеснялись и сравнили Бузову с девушкой легкого поведения.