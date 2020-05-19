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«Супер лакшери лук»: Асмус в мини-юбке надела розовые шлепки поверх колгот

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» удостоилась «лайка» Алексея Чумакова.

«Супер лакшери лук»: Асмус в мини-юбке надела розовые шлепки поверх колгот
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова новой импровизированной фотосессией привлекла внимание шоумена Алексея Чумакова. Так, 32-летняя Кристина Асмус удостоилась «лайка» от супруга экс-солистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук. Шоумен не смог оставить без внимания свежий снимок актрисы из фильма Клима Шипенко «Текст» в городской стилизации. Перед объективом фотокамеры Кристина предстала в мини-юбке и принтованном свитере. Образ артистки дополнили розовые шлепанцы, которые супруга Гарика Харламова надела поверх плотных колгот.

«Супер лакшери лук», — пошутила Асмус.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус позировала в мини-юбке и шлепках поверх колгот (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актриса на домашней изоляции успела поэкспериментировать с имиджем. Кристина постригла длинные белокурые локоны, сделав себе удлиненное каре. Позже возлюбленная шоумена призналась, что осталась довольна преображением. Асмус уточнила, что в ближайшее время ей в голову вряд ли придет мысль начать отращивать волосы.

«Просто кайфую», — заверила актриса, говоря о своей прическе.

Напомним, что вместе с Гариком Харламовым знаменитость воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. Примечательно, что свой день рождения актриса отпраздновала в компании наследницы. В честь 32-летия Кристина устроила прямой эфир для поклонников в микроблоге. Вот только возлюбленный Асмус на вечеринке так и не появился.

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