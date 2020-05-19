Леди-весна: Нетребко в цветочном сарафане с открытыми плечами предстала в пшеничном поле

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб Анна Нетребко. Так, историк моды подметил, что оперная дива отдает предпочтение ярким аксессуарам, тщательно подбирая к каждому образу туфли и сумочку. Кроме того, соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что артистке идеально подходит строгий геометричный принт. Васильев посоветовал знаменитости отказаться от различных шляпок и бейсболок, заверив, что ему хотелось бы видеть Нетребко в диадемах со стразами и головных уборах, напоминающих кокошник.

«У нее русское лицо, и это ей очень пойдет. И она будет выглядеть как настоящая царица», — приводит 7days слова Александра Васильева.

На личной страничке микроблога Анна Нетребко поделилась свежим снимком. 48-летняя певица позировала в пшеничном поле. Свой уикенд оперная дива провела на природе. Перед объективом фотокамеры возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова позировала в цветочном сарафане с открытыми плечами.

За время домашней изоляции артистка успела сделать ремонт на террасе. Так, Анна «вооружилась» молярными красками и кистью, покрасив стены. Нашлось место и для отреставрированного маяка, который оперная певица купила на блошином рынке. Одну из свежепокрашенных стен знаменитость украсила фигуркой скарабея.