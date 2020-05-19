«Очень смело и круто!»: Канделаки показала три ярких образа с косухой

А также предложила примерить черное платье в горох с малиновыми туфлями.

Тина Канделаки составила несколько стильных аутфитов и продемонстрировала их своим поклонникам в Сети. Ведущая как всегда проявила креативность и смогла сочетать несочетаемые на первый взгляд вещи.

К примеру, звезда соединила юбку-карандаш в клетку с кожаной косухой и туфлями на шпильке. При этом к красно-черной гамме одежды она подобрала синюю сумочку. Затем ту же рокерскую куртку она предложила носить с синими спортивными брюками и кроссовками.

Неожиданным был и другой образ Тины, где она классический жакет прямого кроя укомплектовала кожаными брюками, белой рубахой и ярко-желтыми туфлями с острым мысом.

А вот аутфит с романтичным платьем в горох оказался вполне традиционным, если не считать глубокого выреза. К наряду она подобрала жемчужные бусы, серебристый клатч и малиновые туфли.