«Моден цветочный принт»: Гагарина показала любимые вещи из своего гардероба

Певица считает, что у каждой девушки должен быть красивый спортивный костюм.

Полина Гагарина в эфире «Модного приговора» на Первом канале показала содержимое своей гардеробной комнаты и продемонстрировала свои самые любимые наряды.

По мнению певицы, у каждой девушки обязательно должен быть красивый спортивный костюм, который скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. У нее он белого цвета, состоит из свитшота без капюшона, брюк, а также шорт для теплой погоды.

«Мне кажется в этом сезоне очень моден цветочный принт, я его обожаю, это очень романтично и очень подходит к весне, лету и осени», — заметила Полина.

Девушка продемонстрировала белое платье в мелкий красный цветочек с v-образным вырезом и актуальными рукавами буфами.

«Оно достаточно короткое и задорное. Я в нем себя чувствую абсолютной девочкой, девочкой из сна», — добавила Полина.

Также звезда заметила, что хорошо бы иметь в гардеробе джинсовую рубашку, которая сочетается практически с любым образом. Среди любимых брюк певицы оказались джинсы с завышенной талией, которые она носит с широкими кроп-топами.