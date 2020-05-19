«Моден цветочный принт»: Гагарина показала любимые вещи из своего гардероба

Полина Гагарина в эфире «Модного приговора» на Первом канале показала содержимое своей гардеробной комнаты и продемонстрировала свои самые любимые наряды.
По мнению певицы, у каждой девушки обязательно должен быть красивый спортивный костюм, который скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. У нее он белого цвета, состоит из свитшота без капюшона, брюк, а также шорт для теплой погоды.
«Мне кажется в этом сезоне очень моден цветочный принт, я его обожаю, это очень романтично и очень подходит к весне, лету и осени», — заметила Полина.
Девушка продемонстрировала белое платье в мелкий красный цветочек с v-образным вырезом и актуальными рукавами буфами.
«Оно достаточно короткое и задорное. Я в нем себя чувствую абсолютной девочкой, девочкой из сна», — добавила Полина.
Также звезда заметила, что хорошо бы иметь в гардеробе джинсовую рубашку, которая сочетается практически с любым образом. Среди любимых брюк певицы оказались джинсы с завышенной талией, которые она носит с широкими кроп-топами.