Папина модница: Алла-Виктория вслед за Лизой Галиной примерила брюки-трубы с лампасами

Восьмилетняя Алла-Виктория растет маленькой модницей. Как и дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса, наследница поп-короля сцены Филиппа Киркорова может похвастаться обширным гардеробом. Несмотря на свой юный возраст, девочка вместе с семилетним братиком Мартином-Крисом уже принимала участие в модных дефиле.

На личной страничке в Instagram бывший супруг Аллы Пугачевой поделился свежими кадрами с детьми. Вслед за шестилетней Лизой Галкиной дочка Филиппа Бедросовича примерила брюки-трубы с лампасами, дополнив образ трендовым кроп-топом.

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В одном из недавних интервью Максим Галкин признался, что не ревнует супругу к экс-возлюбленному. Кроме того, ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале дал понять, что Филипп Киркоров довольно часто заглядывает к ним в гости. Вместе с мужем шоуменом 71-летняя Алла Пугачева обосновалась в подмосковной деревне Грязь. К Филиппу Бедросовичу, как говорит телеведущий, они с супругой относятся, как к чему-то святому для их семьи.

Помимо всего прочего, Максим заверил, что не уводил Аллу Пугачеву у поп-короля. Шоумен уточнил, что на тот момент они жили отдельно, но поддерживали дружеские отношения. Филипп Киркоров очень близко общается и с дочерью певицы — 48-летней Кристиной Орбакайте. Артистка много времени проводит в Штатах, лишь изредка наведываясь на родину.