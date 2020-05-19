«Вы так роскошно выглядите!»: Иван Ургант пришел в восторг от стиля Юлии Мельниковой

11 мая на Первом канале состоялась премьера сериала «Катя и Блэк». Одну из главных ролей в нем сыграла Юлия Мельникова, чья игра тут же покорила сердца миллионов телезрителей. Иван Ургант пригласил звезду для более близкого знакомства в свое вечернее шоу.

Актриса предстала в Останкино в запоминающемся белоснежном образе. Стильный комбинезон с юбкой-брюками открыл живот звезды. К своему наряду Мельникова подобрала черные босоножки, продемонстрировав ярко-красный педикюр. Волосы актриса предпочла распустить, выпрямив их по длине.

Иван Ургант не скрыл своего восторга от внешнего вида артистки.