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«Вы так роскошно выглядите!»: Иван Ургант пришел в восторг от стиля Юлии Мельниковой

Актриса стала известной после выхода фильма «Последний хранитель Беловодья».

«Вы так роскошно выглядите!»: Иван Ургант пришел в восторг от стиля Юлии Мельниковой
Юлия Мельникова. Фото Global look press.

11 мая на Первом канале состоялась премьера сериала «Катя и Блэк». Одну из главных ролей в нем сыграла Юлия Мельникова, чья игра тут же покорила сердца миллионов телезрителей. Иван Ургант пригласил звезду для более близкого знакомства в свое вечернее шоу.

Актриса предстала в Останкино в запоминающемся белоснежном образе. Стильный комбинезон с юбкой-брюками открыл живот звезды. К своему наряду Мельникова подобрала черные босоножки, продемонстрировав ярко-красный педикюр. Волосы актриса предпочла распустить, выпрямив их по длине.

Иван Ургант не скрыл своего восторга от внешнего вида артистки.

«Как весна зашла к нам! Вы красивы! В белом! Вы так роскошно выглядите!» — воскликнул ведущий.

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"Вечерний Ургант"«Катя и Блэк»Звездный стильИван УргантЮлия Мельникова
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