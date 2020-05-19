«Красота неземная!»: Варнава предстала на ТВ в полупрозрачном халатике и золотом боди

В этом знойном образе звезда Comedy Woman выступила на шоу «Танцы со звездами».

Екатерина Варнава впечатлила Андрея Малахова и своих поклонников горячим образом в полупрозрачном халатике с перьями, представ в таком виде на площадке телепроекта «Танцы со звездами» на «России 1».

«У меня было ощущение, что я на балете в Берлине Фридрихштадт-паласт», — сказал завороженно ведущий.

Вид у артистки действительно был сражающим наповал. Изумрудный халатик, отороченный по периметру страусиными перьями, благодаря легкой полупрозрачной ткани демонстрировал стройную фигуру Екатерины. Во время танца он периодически распахивался и обнажал золотое боди с корсетом. Ноги Варнава украсила открытыми туфлями на каблуке в тон нижней одежды.

«Красота неземная! Не женщина! Мечта!», «Катя, выглядите очень впечатляюще!», «Наряд – огонь!» — прокомментировали стиль актрисы ее почитатели.

Кстати, именно на этом шоу Андрей Малахов раскрыл личный секрет участницы конкурса. По его словам, девушка встретила мужчину своей мечты именно на телепроекте.