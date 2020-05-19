«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Алена Кравец: «На Рублевке все закупились аппаратами ИВЛ и тихо сидят по домам»
Звездные блоги
Звездный гость

«Красота неземная!»: Варнава предстала на ТВ в полупрозрачном халатике и золотом боди

В этом знойном образе звезда Comedy Woman выступила на шоу «Танцы со звездами».

«Красота неземная!»: Варнава предстала на ТВ в полупрозрачном халатике и золотом боди
Екатерина Варнава. Фото https://www.instagram.com/kativarnava/

Екатерина Варнава впечатлила Андрея Малахова и своих поклонников горячим образом в полупрозрачном халатике с перьями, представ в таком виде на площадке телепроекта «Танцы со звездами» на «России 1».

«У меня было ощущение, что я на балете в Берлине Фридрихштадт-паласт», — сказал завороженно ведущий.

Вид у артистки действительно был сражающим наповал. Изумрудный халатик, отороченный по периметру страусиными перьями, благодаря легкой полупрозрачной ткани демонстрировал стройную фигуру Екатерины. Во время танца он периодически распахивался и обнажал золотое боди с корсетом. Ноги Варнава украсила открытыми туфлями на каблуке в тон нижней одежды.

Екатерина Варнава. Фото
Екатерина Варнава. Фото https://www.instagram.com/kativarnava/

«Красота неземная! Не женщина! Мечта!», «Катя, выглядите очень впечатляюще!», «Наряд – огонь!» — прокомментировали стиль актрисы ее почитатели.

Кстати, именно на этом шоу Андрей Малахов раскрыл личный секрет участницы конкурса. По его словам, девушка встретила мужчину своей мечты именно на телепроекте.

Тэги

«Танцы со звездами»Екатерина ВарнаваЗвездный стиль
Loading...