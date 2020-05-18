«Ты — красота»: отмечающая 36-летие Марина Кравец примерила алое платье с открытым плечом

Единственная женщина-резидент Comedy Club в важный для себя день выглядела особенно эффектно.

36-летняя Марина Кравец в день рождения облачилась в алое платье с открытым плечом для промо. В начале апреля единственная женщина–резидент Comedy Club стала мамой. Юмористка родила чудесную девочку, которую позже назвали Вероникой. Долго сидеть в декрете Марина не смогла и уже спустя несколько недель вернулась в эфир из собственной квартиры.

18 же мая Кравец впервые отмечает день рождения в новом статусе. Одним из первых любимую супругу поздравил Аркадий Водахов. Он поблагодарил Марину за то, что она есть в его жизни, а также заявил, что искренне счастлив был оказаться в нужном месте в нужное время. Побаловать любимого и поклонников Кравец решила в эффектном образе: специально для съемок промо Марина выбрала красное платье, целиком расшитое пайетками. Изюминкой платья стал ассиметричный рукав, который открыл нежное плечо юмористки.

«Мариночка, с днем рождения! Ты — мать! Ты — резидент! Ты — красота! Ты единственная из нас! 21 год! Как быстро ты растешь! Поздравляем! Обнимаем! Любим тебя!», — поздравили Кравец в официальном Instagram-аккаунте юмористического проекта.